NATO teatas kolmapäeval, et Vene merevägi suurendab oma kohalolekut Vahemerel seoses pingetõusuga Süüria ümber.

Venemaa on pakkunud ülitähtsat sõjalist tuge Süüria valitsusvägede, kellelt oodatakse pealetungi alustamist viimasele mässuliste kantsile Idlibi provintsile.

Lähenevale pealetungile viitavad muuhulgas Vene välisministri Sergei Lavrovi kolmapäevased väljaütlemised, milles ta kutsus Läänt mitte segama terroritõrjeoperatsiooni Idlibis, ja ütles, et Venemaa ja Türgi vahel valitseb täielik poliitiline teineteisemõistmine.

"Me ei kavatse spekuleerida Vene laevastiku kavatsustega, kuid on tähtis, et kõik toimijad piirkonnas ilmutaksid vaoshoitust ja hoiduksid niigi katastroofilise humanitaarolukorra halvendamisest Süürias," ütles NATO pressiesindaja Oana Lungescu kolmapäeval.