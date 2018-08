Mehhikos vannutati ametisse esimene vasaktiiva enamusega kongress

Koalitsiooni liikmed skandeerisid alamkojas vannet andes López Obradori nime. Senatis möödus tseremoonia pidulikumas õhkkonnas, kuid jõudude vahekord parlamendi ülemkojas on sarnane.

López Obradorist saab 1. detsembril esimene president Mehhiko kaasaegses demokraatias, kellel on mõlemas kongressi kojas absoluutne enamus.

"Rahvas on hääletanud, nad on öelnud, mida nad tahavad, ja seda teed mööda peame me nüüd käima," ütles tulevase presidendi lähedane nõunik Tatiana Clouthier, kes valiti saadikutekoja nime kandvasse alamkotta.