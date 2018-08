Rubio: uiguurid interneerinud Hiina ametnikke tuleb karistada

USA seadusandjad ärgitasid kolmapäeval president Donald Trumpi valitsust kehtestama sanktsioone Hiina ametnikele, kes on seotud riigi moslemivähemuse interneerimisega, teatas Florida senaator Marco Rubio.

"Mina ja kahe partei taustaga 16-liikmeline kongresmenide rühm palusime täna presidendil kasutada globaalset Magnitski seadust, et külmutada Xinjiangi piirkonnas moslemite massilise interneerimislaagritesse saatmise eest vastutavate Hiina ametnike varad ja keelata nende sissepääs" Ühendriikidesse, kirjutas Rubio Twitteris.

Hiina võimud on Xinjiangis reageerinud moslemisepartistide sporaadilistele rünnakutele ulatusliku julgeolekuoperatsiooniga, mille käigus on sadu tuhandeid uiguuri ja kasahhi vähemuse esindajaid saadetud niinimetatud "ümberõppelaagritesse", kus neid sunnitakse taganema islamist ja vanduma truudust parteile.

Hiina on eitanud süüdistusi miljonini küündiva uiguurivähemuse interneerimisest.

Hiina ühendatud rindetöö ameti juht Ma Youqing ütles varem augustis ÜRO rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitees, et ranged turvameetmed Hiina lääneosas asuvas Xinjiangi piirkonnas on vajalikud, kuid need pole sihitud ühegi konkreetse etnilise rühma või usundi vastu.