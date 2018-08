Saksa politseid kahtlustatakse neonatsidega koostöö tegemises

Ühe kahtlusalusena kirjeldatakse iraaklasest asüülitaotlejat, keda oli varasemalt korduvalt karistatud. Teise kahtlusalusena määratleti süürlane ning väideti, et välismaalased pussitasid Hilligit korduvalt rindu. Lisaks said avalikuks tunnistajate nimed ning määruse väljastanud kohtuniku isik. Süürlane ja iraaklane peeti esmaspäeval tapmises süüdistatuna kinni.

Kuna vahistamismääruse lekitamise näol on tegu kuriteoga, siis algatas Saksimaa peaprokurör uurimise, mida juhivad Dresdeni ametnikud, mitte Chemnitzi omad. Kahtluse alla on langenud politsei- ja justiitsametnikud, sest varasemalt on samas piirkonnas esinenud juhtumeid, kus paremäärmuslased on justiitssüsteemi mõjutanud.