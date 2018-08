Hiina: Trumpi loogika on absurdne ja vastutustundetu

«Hiina teeb meie suhete seisukohast Põhja-Koreaga olukorra palju raskemaks,» ütles Trump eile Valges Majas, kinnitades samas, et tema läbisaamine Hiina presidendi Xi Jinpingiga on suurepärane.

Sestsaadik on USA ja Põhja-Korea kurtnud jätkukõnelustel edusammude puudumise üle, kuid augusti keskpaigas teatas Ühendriikide välisministeerium, et läbirääkimised liiguvad õiges suunas.

Trump on andnud viimasel ajal mõista, et probleemid kõnelustel Pyongyangiga tulenevad osaliselt sellest, et Washingtoni kaubandusalase surve alla langenud Hiina ei survesta oma naaberriiki enam sama tugevalt kui varem.