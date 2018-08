USAs lapsi lõksus hoidnud elajad pääsesid väärkohtlemise süüdistustest

Lapsi uskumatus viletsuses lõksus hoidnud isikuid kahtlustatakse muu hulgas alaealiste treenimises, et nad suudaksid läbi viia koolitulistamisi.

Kaks erinevat kohtunikku andsid korralduse laste kuritarvitamise eest esitatud süüdistuste tagasivõtmiseks, sest prokurörid ei suutnud kümne päeva jooksul korraldada ülekuulamist, mis oleks määratlenud juhtumi tõenäolise põhjuse. New Mexico osariigi seaduste järgi tuleb see toiming aga kümne päeva jooksul ära teha.

Kohaliku meedia teatel kavatseb aga ringkonnaprokurör Donald Gallegos viie isiku vastu uued süüdistused esitada. Kolm neist vabastati vahi alt pärast seda, kui kohtunik esialgsetest süüdistustest loobus. Vabastati Lucas Morten, tema abikaasa Subhannah Wahhaj ning naise õde Hujrah Wahhaj.

Kaks isikut, Siraj Ibn Wahhaj ning tema abikaasa Jany Leveille, on endiselt vanglas ja ootavad kohtuistungit. Neid süüdistatakse kolmeaastase Abdul-Ghani Wahhaj surma põhjustamises. Lapse säilmed leiti kõrbes asuvast kompleksist. Tegu oli Siraj Wahhaj pojaga.

Siraj Ibn Wahhaj. FOTO: Roberto E. Rosales / AP / Scanpix

Siraj Ibn Wahhaj isa on omakorda New Yorgi imaam, keda kahtlustatakse seostes 1993. aasta Maailma kaubanduskeskuse terrorirünnakuga. Imaam on ise neid seoseid eitanud.

Kui kohalikud korrakaitsjad augusti alguses esmakordselt kompleksi sisenesid, leidsid nad eest 11 last vanuses 1-15 eluaastat. Lapsed elasid ülimalt räpastes ja viletsates tingimustes. Politsei sai olukorrast aimu pärast seda, kui nendeni jõudis kiri, kus seisis: «Me nälgime ning vajame toitu ja vett.» Laagris polnud veevarustust ega elektrit.

Politseinikke tervitas relvastatud Siraj Wahhaj, kellel oli käepärast poolautomaatne AR-15, varuks viis laetud salve padrunitega ja neli püstolit. Laagrist leiti veelgi rohkem laskemoona.

Urgas New Mexico kõrbes. FOTO: Morgan Lee / AP / Scanpix

Taosi maakonna šerif Jerry Hogrefe ütles avalduses: «Ainus toit, mida me seal nägime, oli paar kartulit ja karp riisi räpases treileris.» Tema sõnul oli kõige kurvem see, et 11 last ja viis täiskasvanut nägid välja kui kolmanda maailma põgenikud, kellel polnud vett, toitu ega jalatseid. Personaalsele hügieenile ei olnud rõhku pandud ning seljas olid neil määrdunud kaltsud.

«Andsime kõik lastele vett ja toitu, mis meil kaasas oli. Need olid kõige kurvemad elutingimused, mida ma näinud olen,» sõnas korravalvur. Hogrefe sõnul hoiatati neid enne kompleksi sisenemist, et tõenäoliselt on sealsed elanikud relvastatud ning tegu on islamiäärmuslastega.

Prokurörid väitsid kohtudokumentides, et Wahhaj õpetas lastele relvade kasutamist ning tema eesmärgiks oli panna nad koolitulistamisi korraldama.