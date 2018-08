Briti väikelinna terroriseerib ropendav motovarjur

Õel motovarjur tegutseb Lõuna-Inglismaal asuvas Bexhilli linnas ning politsei on viimase kahe aasta jooksul tema tegevuse kohta saanud kümneid kaebusi. Agressiivne lennuhuviline tõuseb tavaliselt õhku Galley mäelt, mis asub Bexhilli ranna lähedal. Teda kahtlustatakse ka vara kahjustamises ning teede blokeerimises.

Sussexi politsei ning Briti tsiviillennundusamet on mehe käitumise osas uurimist alustanud. Politsei kõneisiku sõnul on Sussexi politsei viimase kahe aasta jooksul saanud kaebusi vandaalitseva motovarjuri kohta, kes takistab liiklust kiirteedel, kahjustab vara, on agressiivne teiste linnaelanike suhtes ja paistab üldiselt antisotsiaalse käitumisega silma.

Politsei sõnul on teateid, et motovarjur hirmutab inimesi promenaadi kohal madalalt lennates. Tema sihtmärgiks on ka autojuhid, kes pargivad oma masinaid Galley mäele. Mõned autojuhid on hakanud seda piirkonda koguni vältima.

«Ta on õel,» ütles linnaelanik Richard Porter ja lisas: «Tema keelekasutus on kole ja nilbe. Oleme rohkem kui korra tema ohvriks langenud.» Porteri sõnul on tema abikaasa loobunud Galley mäel käimast, sest kardab taas vastiku motovarjuri ohvriks langeda. Teine linnaelanik sõnas: «Ta lendab väga madalalt, ta on sotsiaalne nuhtlus.»

Kohalik poliitik Ian Hollidge lausus: «Inimesed tulevad siia, et nautida vaikset mereäärset piirkonda ja nad soovivad täpselt seda. Nad ei soovi, et inimesed motovarjudega lendaksid. Meil on siin piisavalt kajakaid, pole vaja, et inimesed sama teeksid.»