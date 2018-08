Soome liitub Prantsusmaa kaitsevalmiduse algatusega

Macron väljendas ühisel pressikonverentsil Niinistöga Soome otsuse üle rahulolu. Ta avaldas lootust, et algatusega liituvad ka Norra ja Rootsi, sest neil on sarnane geopoliitiline huvi.

Niinistö ja Macron pidasid hommikul kõnelusi presidendilossis. Soome presidendi sõnul on ta oodanud seesugust arutelu kümmekond aastat. Soome ja Prantsusmaa valmistavad ette ka kahepoolset kaitsekoostöö kavatsuste protokolli. Niinistö sõnul võidakse see allkirjastada hiljem sügisel.

Niinistö märkis, et nad vestlesid Macroniga palju julgeolekust, mis on lai teema, hõlmates kaitset, hübriidasju, terrorismi ja isegi rännet.

Presidendi sõnul on ka globaalselt tähtis, et Euroopa hakkab võtma oma julgeoleku eest rohkem vastutust. «Ainuüksi tõik, et kõik teavad eurooplaste ühtehoidmisest, on tohutult võimas strateegiline relv,» ütles ta.