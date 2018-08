Venemaa korraldab Vahemerel suured mereväeõppused

Õppuste korraldamine on Venemaa poolt riskantne samm, sest pinged Washingtoni ja Moskva vahel on Süürias taas kiirelt tõusma hakanud.

Venemaa on sel kuul aktiivselt Vahemerele aluseid juurde toimetanud ning Vene ajakirjanduses on mainitud, et alates Süüria konflikti sekkumisest 2015. aastal, pole Venemaa varasemalt sedavõrd suurt hulka mereväeüksusi korraga Süüria lähedale viinud.

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas kaitseministeeriumi avaldusele tuginedes, et õppustel osaleb 25 sõjalaeva ja allveelaeva ning 30 lennukit, muu hulgas ka hävitajad ja strateegilised pommitajad. Lisaks harjutatakse kaitset õhusõidukite ja allveelaevade vastu.

Kaitseministeerium teatas ka, et õppuste toimumispaik kuulutatakse nii laevadele kui ka lennukitele ebaturvaliseks.

Spekuleeritakse, et Venemaa president Vladimir Putin tahab enne 7. septembril Teherani külastamist musklit näidata ning tõestada Iraani presidendile Hassan Rouhanile ning Türgi riigipeale Recep Tayyip Erdoğanile, et Venemaa kontrollib Vahemerd, mitte USA.

Pinged on Venemaa ja lääneriikide vahel tõusnud seoses erimeelsustega Süüria põhjaosas paikneva Idlibi piirkonna üle, mis on mässuliste kontrolli all. Allikate sõnul plaanib Süüria diktaator Bashar al-Assad suurt pealetungi. Vene välisminister Sergei Lavrov ütles eile, et mässulised tuleb Idlibist kõrvaldada.

USA on hoiatanud, et kui Süüria peaks kasutama Idlibi provintsis keemiarelvasid, siis ootab neid konkreetne vastus. Venemaa on omakorda süüdistanud Ühendriike nn libaoperatsiooni korraldamises, milles tahetakse Süüria keemiarelva kasutamises süüdi lavastada.