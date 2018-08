Lääne-Hiina sügavalt muhameedliku Linxia elanikud kardavad, et ateismi propageeriva Kommunistliku Partei eesmärk on linnast islam välja juurida. Nimelt keelati seal alla 16-aastastele lastele usuline tegevus ja õpe. Seni on Linxia Huei autonoomne ringkond olnud oma suhtelise usulise vabaduse tõttu etniliste hui moslemite pelgupaik.