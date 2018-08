USAs mõisteti endine politseinik mustanahalise poisi tapmise eest vangi

Roy Oliver tulistas auto pihta, mis sõitis minema ühe Dallases toimunud peo toimumispaigast. Lask tappis 15-aastase Jordan Edwardsi. USAs on haruldane, et politseinik tapmise eest vastutusele võetakse ning Oliveri advokaatide sõnul kavatsevad nad otsuse edasi kaevata.

Poisi perekonna sõnul oli endisele politseinikule määratud karistus aga liiga leebe. «Ta saab 15 aasta pärast taas elu näha ja see pole piisav, sest Jordan ei saa enam kunagi ellu ärgata,» ütles poisi kasuema Charmaine Edwards.

Jordan Edwards (ekraanil) ja Charmaine Edwards. FOTO: Rose Baca / AP / Scanpix

Mis juhtus?

Eelmise aasta 29. aprilli öösel sai politsei teate alkoholi tarbivatest alaealistest ühel majapeol Balch Springsis.

Politseinikud viibisid majas ja üritasid leida korraldajat, kuid siis oli õuest kuulda laske, mis tekitas paanika ning pani noored põgenema.

Ametlike dokumentide kohaselt üritas Oliveri paarimees Tyler Gross peatada autot, kus

Tyler Gross. FOTO: Rose Baca / AP / Scanpix

viibisid mitmed peolt põgeneda üritanud teismelised. Ta läks kõrvalistuja ukse juurde ja lõi selle akna puruks. Oliver otsustas seejärel korduvalt auto pihta tulistada, tabades kõrvalistmel istunud Jordanit kuklasse.

Oliveri enda sõnul tagurdas auto «agressiivselt» tema paarimehe suunas. Ametnike vormikaamera salvestised näitasid aga, et auto liikus politseinikest tulistamise hetkel hoopis eemale. Gross ütles hiljem kohtule, et ta elu ohus polnud ning seda, et ta ei tundnud vajadust relva kasutada. Oliver vallandati politseist vahetult pärast tulistamist.

Mida karistusest arvati?

Kohus leidis, et Oliver on tapmises süüdi ja määras talle 15 aasta pikkuse vanglakaristuse. See tähendab, et ta võidakse vabastada 7,5 aasta pärast. Prokuröride hinnangul pidanuks karistuseks olema vähemalt 60 aastat vangistust.

Jordani isa, Odell Edwards sõnas, et kohtuprotsessi lõpp ja karistuse määramine on kergenduseks, sest see kestis üle aasta. Poisi kasuema sõnul oleks karistus pidanud olema vähemalt 25-30 aastat vangistust.

Perekonna advokaat Daryl Washington uskus, et kohtuotsus on märgiline. Tema sõnul esindab see kõiki mustanahalisi, kes politsei poolt tapetud on, aga pole kohtus võitu saanud.

«See juhtum ei puudutanud ainult Jordanit. See puudutas Tamir Rice'i, Walter Scotti ja Alton Sterlingit,» sõnas ta, viidates kolmele mustanahalisele mehele, kelle USA politseinikud tapnud on.

Roy Oliver. FOTO: Rose Baca / AP / Scanpix

Oliveri advokaadid väitsid, et endine politseinik käitus õigesti ning tegi murdosa sekundi jooksul otsuse oma paarimehe kaitseks. Tema esindajad kavatsevad otsuse edasi kaevata, nende sõnul esines kohtuprotsessis märkimisväärseid vigu.

Oliveri ema ja abikaasa palusid talle kergemat karistust ning kirjeldasid meest hooliva isana, kes kasvatab autistlikku poega. Samas teatas Oliveri poolõde, et Jordan ei teinud midagi sellist, mis oleks tulistamist õigustanud.

Süüdimõistetu ema sõnul tegi tema pojale kõige rohkem kahju see, et paarimees Gross ei arvanud, et tegu oli ohtliku olukorraga.

Viimaste aastate jooksul on esinenud mitmeid ühiskonda puudutanud juhtumeid, mille käigus politseinikud on tapnud mustanahalisi mehi, kes on sageli olnud relvastamata. Samas pole ametnikke üldjuhul süüdi mõistetud.

Kriminoloog Philip Stinsoni sõnul tuleb igal aastal ette umbes 1000 juhtumit, mille käigus mõni politseinik laseb tööd tehes kellegi maha. Alates 2005. aastast on aga sel põhjusel süüdi mõistetud vaid 33 ametnikku.