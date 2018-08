IAEA: Iraan täidab endiselt tuumaleppe tingimusi

USA president Donald Trump teatas mais, et Ühendriigid taanduvad leppest ja taaskehtestavad Teheranile sanktsioonid.

Viimase IAEA raporti kohaselt on agentuurile võimaldatud juurdepääs kõigile soovitud objektidele. Samas korrati eelmises aruandes sisaldunud üleskutset Iraanile aktiivsemaks koostööks sellise juurdepääsu lubamisel.

Väherikastatud uraani ja raske vee kogus on maikuisest raportist saadik veidi kasvanud, kuid jätkuvalt ei ületa see leppes sätestatud piire.

Iraani majandust on kahjustanud USA sanktsioonide taaskehtestamine augustis.

Iraan on valmis tuumaleppe kõrvale jätma, kui see ei ole enam riigi huvides, ütles varem sel nädalal Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei. Ajatolla sõnul peaksid aga kõnelused jätkuma Euroopa riikidega, kes on üritanud lepet päästa.