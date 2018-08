USAs hukkus majapõlengus kümme last

Sündmuskohal hukkus kaheksa last. Kaks haiglasse viidud last surid hiljem ja ellu ei jäänud majas viibinutest keegi.

Juurdlus on selgitanud, et tulekahju puhkemise hetkel lapsed magasid ja tõenäoliselt hukkusid vingugaasi mürgistuse tagajärjel. Usutakse, et kui majas oleks olnud töötav suitsuandur, oleksid lapsed üles ärganud ja majast välja pääsenud.