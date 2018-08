Hispaania rakett õhuturvet ei rikkunud

See, et tänavu toimub Venemaa suurõppus Vostoki nime all nende Aasia poolel, ei tähenda õhuväe ülema kolonel Riivo Valge kinnitusel, et idanaabri lennukeid Läänemere kohal harva näeks. «Standardpatrulltegevuses järeleandmisi ei tehta,» märkis ta.

«Kuid tõepoolest, arvud, mille Vene kaitseministeerium välja ütles – üle tuhande lennuvahendi ja 300 000 sõdurit maastikul –, näitavad, et nüüd on kattevari langenud,» lausus ta. «Kui veel Zapadi ajal tehti nägu, et on 12 000 sõduri üritus ühes väikeses metsatukas Valgevenes, siis nüüd näeme, et sellega seotud õppuste ring ja jada on üsna massiivne.»