Venemaa blokeeris Põhja-Koread kritiseeriva ÜRO raporti avaldamise

«Raport on ootel, sest me ei ole nõus mõnede elementidega raportis ning kogu asja läbiviimise juures,» ütles Nebenzja pärast ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist.

Anonüümsust palunud diplomaatilise allika sõnul on Venemaa vastuseis põhiliselt tingitud raporti osast, milles kirjutati, et Põhja-Korea on ületanud 2018. aastaks sellele kehtestatud naftaimpordi lage, mis pandi paika 2017. aastal heaks kiidetud sanktsioonipaketis.