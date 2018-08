Et noored on teineteist leidnud ja abiellu astunud, kinnitas hiljuti bin Ladenite perekond.

Samas lükkas selle väite ümber Saudi Araabia telekanal Al Arabiya, kes väitis, et Hamza bin Laden nais hoopis teise Al-Qaeda liikme, mitte Atta tütre. Kanal väidab nimelt oma uurimistööle tuginedes, et Hamza kaasaks on Al-Qaeda käsuliinis teise mehe Abdullah Ahmad Abdullah’ (tuntud ka kui Abu Mohammed al-Masri) võsuke Maryam.