Idlibi mässulised õhkisid Süüria vägede pealetungi eel kaks silda

Süüria president Bashar al-Assad hoiatas juulis, et tema eesmärk on vallutada tagasi Türgiga piirnev Idlibi provints riigi loodeosas, mis on mässuliste kontrolli all alates 2015. aastast. Umbes 60 protsenti provintsist on pühasõdalaste juhitava alliansi Hayat Tahri al-Shami (HTS) käes, ülejäänud territooriumid on rivaalitsevate opositsioonirühmituste käes. Süüria režiimi käes on mõned alad Idlibi lõunaosas.