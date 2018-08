Tallink tegi soome palveränduritele kingituse

Ainuüksi katoliiklasi on Soomest paavsti visiidile juba praeguseks registreerunud 550. Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paasi sõnul on teada, et tulemas on ka luterlasi, aga nende täpset arvu veel teada pole.

Neist enamuse põhieesmärgiks on osaleda 25. septembri pärastlõunal Vabaduse väljakul peetaval missal.

Just oma kodukogudustest bussidega tulevad katoliiklased pöördusid Paasi poole ka murega. Nimelt langeb paavsti visiit teisipäevale, kui õhtul on Tallinnast Helsingisse viivaid laevu vähem kui tavapäraselt. Nad kahtlesid, kas jõuavad kell 19.30 väljuvale reisile, kell 23.30 teele asuda ja pilkases öös tagasi jõuda on aga kaunis ebamugav väikeste lastega peredele ja küpsemas eas inimestele.

Paas pöördus murega Tallinki juhi Paavo Nõgene poole ning sai sealt endale üllatuseks kohe vastutuleku. Laevafirma tõstab tol päeval oma Stari väljumise tund aega varasemaks ehk 22.30-le.

Tallink Star väljub paavsti visiidi päeval tund aega varem. FOTO: ERIK PROZES /

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link kinnitas Postimehele, et selline vastutulek katoliku kirikule tõepoolest tehti. Tema sõnul on samamoodi otsustatud varemgi. «Aeg-ajalt vajadusel ikka teeme graafikumuudatusi, kui on suuri üritusi kas Eesti või Soome poolel, et klientidele vastu tulla,» sõnas ta.

Paavst Franciscus saabub Eestisse oma Baltimaade reisi raames, mille üks eesmärke on õnnitleda kõiki kolme maad nende 100. sünnipäeval. Kirikupea reis algab 22. septembril Leedust, kus ta veedab kaks päeva. 24. septembril läheb ta Lätti ja 25. septembril saabub Eestisse, kust lendab tagasi Rooma.