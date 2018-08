Saksa vangivalvur tunnistas iraaklase vahistamismääruse lekitamist

Vangivalvur on töölt kõrvaldatud ja teda võib nüüd oodata kriminaalsüüdistus. Valvuri advokaadi sõnul lekitas ta dokumendid, sest soovis lõpetada pussitamist ümbritsevad spekulatsioonid.

Mis Chemnitzis juhtus?

Pühapäeval pussitati Chemnitzis 35-aastast sakslast. Juhtumi järel peeti kinni 22-aastane iraaklane ja 23-aastane süürlane, kellele esitati süüdistus tapmises. Vahistamismääruse lekitamise järel said neonatsid teada kahtlusaluste, ohvri, tunnistajate ja kohtuniku nimed. Samuti sisaldas see iraaklase kodust aadressi.

Saksimaa justiitsminister Sebastian Gemkow nimetas lekitamist vastutustundetuks ja väitis, et see raskendab tõenäoliselt käimasolevat juurdlust.

Dokumendi lekitanud 39-aastane valvur töötas lähedalasuvas Dresdeni vanglas. Tema advokaadi poolt Facebookis tehtud avalduse kohaselt teadis mees, et jääb lekke tõttu ilmselt oma tööst ilma, aga polnud kursis sellega, et tegu on ebaseadusliku teoga. Mees tegi vahistamismäärusest pilti ja saatis selle edasi.