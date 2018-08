VIDEO: Kes võidaks tipp-poliitikute tantsuvõistluse?

Kuigi ilu on vaataja silmades, siis sotsiaalmeedias pole peaministrile halastatud ja tema tantsuoskuse üle heidetakse kurja nalja. Väljaanne Guardian pani May puistest liigutustest inspireerituna kokku video, kus näidatakse erinevate poliitikute tantsusamme ja puusanõkse.

Kuigi video annab selge märgi, et igaüks peaks jääma oma liistude juurde ja poliitikud võiksid tantsupõrandalt kaugele hoida, siis võtab ka Guardian kokku, et ükski riigijuht ei saa vastu nn Maybotile ehk Theresa May tantsuliigutusele.