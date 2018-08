Poolakat süüdistatakse plaanis kukutada Indoneesia valitsus

Eile ütles politsei, et Skrzypskile ja kolmele indoneeslasele esitati mitu süüdistust, seal hulgas valitsuse kukutamise vandenõus. AP käsutuses olevate politsei ja sõjaväe raportite järgi oli Skrzypskil sidemed iseseisvuslaste komandöriga ja ta proovis ligi pääseda nende laagrile.

Poola välisministeeriumist öeldi, et nad pakuvad Skrzypskile konsulaarabi ja püüavad välja selgitada, milles teda täpsemalt süüdistatakse.

Kuigi Indoneesia president Joko Widodo on lubanud leevendada ajakirjandusele püstitatud piiranguid Paapuast raporteerimisel, peavad ajakirjanikud ikka veel rinda pistma režiimi loodud takistustega.

Paapua provints on Indoneesia kõige militariseerum piirkond, kuna regioonis on tooni andnud separatistlik liikumine pärast seda, kui see ühendati Indoneesiaga 1969. aastal laialdaselt kritiseeritud referendumil.