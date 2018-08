Donetski separatistide liider Zahhartšenko hukkus plahvatuses

Allikas ütles Interfaxile, et esialgsetel andmetel on see tõsi. Tema sõnul sai Zahartšenko surmavaid vigastusi.

Donetskist teatatakse, et Puškini puiestee ja Komsomolski prospekt on jalakäijatele ja sõidukitele suletud. Kohviku ümbrus on korravalvurite poolt ümber piiratud ning sündmuspaigal on näha kiirabiautosid.