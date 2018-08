Lukašenko tegi uusi ümberkorraldusi Valgevene valitsuses

«Ma jätkan vaatlemist ja jälgin olukorda pärast ümberkorraldusi valitsuses. Ma tahan öelda, et see ei ole veel kõik,» tsiteeris BelTA presidendi sõnu.

Lukašenko rõhutas, et seekordse ümberkorralduse põhjuseks oli purjutamine.

«Ma tahan öelda avalikult, et purjutamine ei ole aktsepteeritav. On häbi sellest rääkida, kuid paljud juhid, keda ma olen hiljuti tagandanud, on tugevalt purjutanud,» lisas ta.