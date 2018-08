Saksamaa annab ÜRO palestiina pagulasametile lisaraha

Saksa välisminister Heiko Maas rõhutas kirjas EL-i kolleegidele, et ÜRO pagulasamet on tähtis Lähis-Ida stabiilsust tagav tegur, ja kutsus ühiselt USA otsuse järel tekkinud puudujääki korvama.

UNRWA direktor Pierre Krahenbuhl ütles neljapäeval, et agentuuril on aasta lõpuni töö jätkamiseks vaja 200 miljonit dollarit.

Organisatsioon hoiab käigus enam kui 200 Gaza kooli ning hoolitseb, et Palestiina aladel, aga ka Liibanonis, Süürias ja Jordaanias elavad 526 000 palestiina last saaksid koolis käia.

UNRWA on hoiatanud, et praegu on tal raha vaid nii palju, et hoida septembris käigus 711 kooli.