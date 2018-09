Erisaadik: USA on valmis aitama üles ehitada Ukraina mere- ja õhuväge

Tähelepanu mere- ja õhuväele

«Selles kontekstis on loomulik, et Ukraina tahab üles ehitada oma sõjaväe ja osaleda enesekaitses ning on loomulik, et nad otsivad selleks abi ja on loomulik, et teised riigid peaksid neid toetama. Otse loomulikult vajavad nad surmavat abi, sest nende vastu on avatud tuli,» sõnas saadik.