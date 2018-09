Meemide jagamine võib vene noored äärmusluse eest vangi viia

Kuigi kaasus ei ole veel kohtuotsuseni jõudnud, on Motuznaja pandud Venemaa äärmuslaste registrisse kahtlusaluste terroristide kõrvale. Seetõttu ei saa ta teha rahaülekandeid või töötada paljude ettevõtete jaoks.

Motuznaja kuritegu: ta jagas internetis edasi mõnda naljapilti. Neist üks kujutab gruppi nunnasid, kes süütavaid sigarette pilditiitriga «ruttu, kui jumalat ei ole».

«Vähemalt ma olen veel vaba ja mind pole kinni pandud,» ütles Motuznaja kõnes Guardianile.

Absurdsed juhtumid

Ekstremismijuhtumid on sellel suvel tõusnud Venemaal päevakajaliseks pärast mitut vastuolulist kaasust. Moskvas oli kohtu ees mitu süüdistatavat kahtluses kukutada valitsus, nende seas mitmed teismelised tüdrukud. Teistes oblastites on kohtusse esitatud Motuznajaga sarnased juhtumid.

Kui esialgu vaikis Motuznaja talle esitatud süüdistustest ekstremismis ja religioossete tunnete solvamises, siis pärast vanglates toimunud piinamist otsustas ta oma looga minna avalikkuse ette. «Tere kõigile, minu nimi on Maša, ma olen 23 ja ma olen ekstremist,» säutsus ta Twitteris. See andis tõuke laiale debatile Venemaa äärmuslike vaadete seaduste üle.

Daniil Markin on tulnud Motuznajat toetama. FOTO: Alexandr Kryazhev / Sputnik

Ta ei ole ainus noor venelane, kes Barnaulis ootab postitamise eest vanglakaristust. Tulemas on veel kolm menetlust. Neist üks puudutab Daniil Markinit, 19-aastast tudengit, kes võib minna viieks aastaks vanglasse, sest ta jagas sotsiaalmeediasaidil VKontakte postitust, kus Jeesus oli asendatud «Troonide mängu» tegelase Jon Snow näo pildiga. Pildi pealkirjaks oli «Jon Snow on üle tõusnud!». Markin on samuti lisatud äärmuslaste registrisse.

Politsei tahab kindlaid süüdimõistmisi

Pole teada, miks Barnauli politsei hakkas järsku tundma suurt huvi online-ekstremismi vastu, aga vaatlejate sõnul võib selle taga olla asjaolu, et äärmuslike vaadete edastamisest on saitide andmete abil lihtne tõestada ja politsei tahab suurendada edukate süüdimõistmiste arvu.

Kriitikute hinnangul annab VKontakte võimudele andmeid üle liiga kergekäeliselt. Ettevõtte sõnul on neid seadusest tulenev kohustus teha koostööd võimuesindajatega. Kohalik politsei ei soostunud etteheiteid kommenteerima.

Kremli inimõiguste nõukogu ütles hiljuti, et 2011. aastast on neli korda suurenenud ekstremismiseaduste järgi süüdi mõistmine. 2014. aastal langetati nende järgi süüdi 604 inimest. Kui osa kasvust on põhjustatud Ukraina sõjast, siis teine osa tuleb internetis esitatud materjalist.

Motuznaja tõi ekstremismiseadused avalikkuse rambivalgusesse. FOTO: Alexandr Kryazhev / Sputnik

Motuznajale on esitatud süüdistus vihkamise õhutamises ja religioossete uskumuste solvamises. Mõlemad sätted on olnud Venemaal vastuolulised.

Võimalus dekriminaliseerimiseks?

Juunis ütles Venemaa president Vladimir Putin, et need, kes on süüdi, peavad olema vastutusele võetud. «Aga esialgu tuleb esitada definitsioon nende tegudest, enne kui kaasused viiakse absurdini.»

Oodatakse, et pärast suvepuhkust võivad Kreml ja Venemaa parlament algatada dekriminaliseerimise arutelu. Pole siiski teada, kas ja millistele tulemusteni see jõuab.