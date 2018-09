Venemaa infosõja lahingutandriks on ka vaktsineerimine

USA meditsiiniajakiri «American Journal of Public Health» (AJPH) kirjutab sel nädalal, et Venemaal olevatelt twitteri kontodelt on jõuliselt sekkutud ja suunatud sotsiaalmeedias juba aastaid käimasolevasse teravasse ja polariseerivasse vaidlusesse laste vaktsineerimise üle.

Kusjuures Venemaa «arvajad» ei ole võtnud ühest seisukohta - segaduse suurendamiseks levitatakse USAs ja mujal maailmas nii vaktsiinide vastu- kui ka pooltargumente.

Segaduse tekitamine

Selge eesmärk ongi tekitada esmalt vaidlusi, neid ägendada ning tagada siis nende kestmine, väidab AJPH.

Skeptikute leeri aktiviseerimiseks on kasutatud hashtage #antivax ja #learntherisk ning samas osaletakse aktiivselt ka kampaanias #VaccinateUS.

Vene neti-aktivistid ehk internetislängis trollid seostavad lastele USAs tehtavat põhivaktsineerimist MMR (measles, mumps, rubella – leetrid, mumps, punetised) otseselt autismiga. Häälekat toetust (ja ka vastasseisu) avaldatakse briti arsti Andrew Wakefieldi kampaaniale ja filmile, kus ta väidab, et vaktsineerimine on selgelt autismi tekkepõhjus ning see on ammendavalt tõestatud.

Andrew Wakefield Londonis oma vaktsiiniväidete ärakuulamisel. FOTO: Lee Durant/National News / ©National Pictures / TopFoto

Wakefieldi seisukohad ongi saanud kaitsepookimiste vastaste üheks peamiseks lipukirjaks kogu maailmas. USA ja Briti meditsiini- ja teadusringkondades on tohtri poolt tehtud filmis kõlavate väidete ebateaduslikkus korduvalt hukka mõistetud.

2010. aastal otsustas Suurbritannia patsientide ohutuse eest seisev General Medical Council, et Wakefieldi 1998. aastal avaldatud uurimus MMR ohtude kohta on sügavalt ebateaduslik ja selles on rohkelt otsest valeinfot.

Trollivabrikud hoos

USA mõjuka televõrguga ABC seotud netiportaali FiveFiftyEight andmeil on rida Wakefieldi filmile toetust avaldavaid arvamusi, mis internetis ringlevad, otseselt seotud Venemaa internet-trolli-vabriku IRAga.

AJPH analüüsis 200 tuhandet IRAga seotud vaktsiini-teemalist säutsu ja leidis, et need jagunesid üsna võrdselt toetavateks ja vastasteks. Seega oskuslikult mängiti mõlema poole kaarte, et lõppkokkuvõttes õõnestada avalikku arvamust vaktsiinide suhtes.

Eriti hea on pinnas selleks just vaktsineerimise vastastelt meelestatute seas, kelle hulgas püütakse süvendada veendumust, et vaktsiine toetavate arstide taga on suur farma-äri ning kõiksugused salavandenõud.

Vene netitrollid levitatavad populistlikku – ent paikapidamatut – väidet, et USA eliit oma lapsi enam ammu ei vaktsineeri, sest on ohtudega hästi kursis, kuid rahval soovitatakse samas oma laste kaitsepookimist ja ohtu seadmist jätkata.

Ent kordagi ei viita Venemaa «arvajad» sellele, et Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmeil on Venemaal valdav enamus lapsi vaktsineeritud.

Lisaks AJPH avaldatud põhjalikule uurimisartiklile on Venemaa netitrollide ja USAs vaktsineerimise vastasuse õhutamise omavahel selgelt seostanud ka kahe Ameerika maineka ülikooli, Marylandi ülikooli ja Johns Hopkinsi ülikooli teadlased.

Nende uurimine näitas, et paljud sellekohased sõnumid internetis on tulnud Peterburis asuva Internet Reseach Agency'iga (IRA) seotud arvetelt.

USA Justiitsministeerium on viidanud just IRA kesksele rollile Ühendriikide 2016. aasta valimiskampaania mõjutamisel.

Tagasilöök haiguste väljajuurutamisele