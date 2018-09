Londoni kohale kerkis kollastes bikiinides linnapea õhupall

See on kättemaksuks mähkmetes Donald Trumpi eest, mis tõusis Ühendkuningriigi pealinna kohale juulis, kui USA president visiidile saabus.

Khanile pannakse pahaks, et ta andis loa 13. juulil beebi-Trumpi õhupalli lennutada, põhjendades seda londonlaste õigusega protestida. Trumpi kujutab õhupall oli osa Londonit haaranud meeleavalduste lainest Trumpi külaskäigu vastu.

Väike hulk toetajaid ja ajakirjandus kogunes täna Westministeri juurde, et vaadata õhupalli õhku tõusmist. Kuju lendab parlamendi väljaku kohal kaks tundi.

28-aastane Northhamptonis elav Bruere kinnitas, et tänane lend on mõeldud andma linnapeale hoopi. «Ma arvan, et vaba maailma juhile ja suurimale Ühendkuningriigi liitlasele - USA presidendile - peaks tagama teatud määral austust,» ütles aktivist.