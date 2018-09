Briti peaminister: Brexiti osas kompromisse ei tule

May avaldas juulis valitsuse kava, mis näeb ette Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidu ühisturult, kuid tollilepete ja ühiste reeglite abil kaupade alal vabakaubandustsooni jäämise.

May strateegia kohaselt peaks Suurbritannia säilitama EL-iga Brexiti järel kaupade osas samad reeglid, kuid saama teenuste valdkonnas tegutseda oma äranägemise järgi.

Suurbritannia peaks EL-ist lahkuma 2019. aasta märtsi lõpus, aga lahutuskokkulepe tahetakse saavutada järgmise kuu lõpuks, et parlamentidel oleks aega kokkuleppe üle hääletada.

May ütles ajalehes The Sunday Telegraph, et "ei lase ennast suruda nõustuma Chequersi ettepanekute osas kompromissidega, mis ei ole meie rahvuslikes huvides".