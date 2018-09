Vene õhujõud saavad esimese partii Su-57 lennukeid 2019.-2020. aastal

"Lennutehnika valdkonnas on sõlmitud lepingud Su-57 tarneks. Arvestades tehnoloogilist tsüklit, tarnitakse need 2020. aasta lõpuks," ütles Nakonetšnõi raadiojaamale Eho Moskvõ.

Ühendatud lennukiehituskorporatsiooni president Juri Sljusar ütles varem Interfaxile, et Vene õhujõud saavad seeriatoodanguna esmalt 15 Su-57 lennukit.

"Me allkirjastasime kaitseministeeriumiga lepingu ja alustame lennukite tarnimist õhujõududele juba 2019. aastal. Need on kaudselt seeriamasinad, mis ei osale katsetamistel, vaid antakse juba ekspluatatsiooni. Lähiperspektiivis tarnime 15 lennukit," ütles Sljusar augusti lõpus.