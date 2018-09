Barnier on valmis Brexiti-kõnelusi pikendama

Suurbritannia peaks EL-ist lahkuma 2019. aasta märtsi lõpus, aga lahutuskokkuleppele on loodetud jõuda EL-i tippkohtumiseks 18.-19. oktoobril, et parlamentidel oleks aega leppe üle hääletada.

«Kui arvestada ajaga, mida on vaja, et Briti parlament ja Euroopa Parlament lahkumisleppe ratifitseeriksid, siis peame me läbirääkimised novembri keskpaigaks lõpetama. See on võimalik,» ütles Barnier ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung pühapäevalehele.