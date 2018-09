Iisraeli rõõmustab USA otsus lõpetada palestiina pagulaste toetamine

EL tahab otsust muuta

USA lõpetas rahastamise

Iisraeli ja Ühendriikide väitel on 70 aastat tegutsenud UNRWA aidanud alal hoida ideed, et paljud palestiinlased on pagulased, kel on õigus naasta kodukohta, kust nad olid sunnitud põgenema või aeti välja 1948. aasta sõja ajal, mis viis Iisraeli riigi rajamiseni.