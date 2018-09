Häire Riia uues IKEA-s: kauplusest evakueeriti kõik külastajad

Riia IKEA kauplus avati 30. augustil ning siis külastas seda 20 000 inimest. Kaupluse üldpindala on 34 500 ruutmeetrit, kogu territoorium hõlmab aga 10 hektarit. IKEA restoranis on kohti 450 külastajale, samuti on seal bistroo.