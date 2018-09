13 ja rase? Abiellu oma vägistajaga! Ühendriikides legaalne praktika

Põgenemine ja uus elu

Kindel otsus põgeneda sündis, kui ta nägi oma imikust tütart naermas, arvates, et tegu on mänguga, kui mees Donna põrandale viskas ja proovis teda kägistada. «Ma läksin koduvägivalla keskusesse, aga nad pöörasid minust ära, sest ma olin noorem kui 18 ja alaealine,» jutustab Donna.

Lõpuks õnnestus tal 19-aastaselt põgeneda. Ta läks kolledžisse ja lõpetas oma haridustee, kuid peitis endale osaks saanud vägivalda sõprade eest. Kaks aastat tagasi, 32-aastaselt, proovis Donna leida teisi saatusekaaslasi.

Ta kohtus Tahirih õiguskeskuses töötava Jeanne Smootiga, kes nõustab vägivalla all kannatanud naisi.

Smoot kirjeldas juhtumit, kui üks tüdruk oli kohtus nutnud, mida ametnik tõlgendas kui närvilisust. Kohtuteenistuja ütles lapsele, et see peaks olema tema elu kõige õnnelikum päev.

Donna, Smoot ja vabariiklasest senaator Julie Adams võtsid südameasjaks abieluseaduse muutmise. Nende sõnul ei tohiks riik, mis propageerib lapsabielude vastu kogu maailmas, lubada neid enda territooriumil.

Viimaste aastate jooksul on aina rohkem naisi hakanud välja tulema lugudega, mis kirjeldavad Ühendriikide legaalset praktikat laste ärakasutamiseks. Nende aktsiooni tulemusena on teema tõusnud avaliku tähelepanu alla.

Vastased: seaduse muutmine toob rohkem aborte

Mais võttis Delaware'i osariik esimesena vastu seaduse, mis keelas alaealiste abielu, kuigi selle vastased argumenteerisid, et see toob endaga kaasa rohkem aborte. Mitmed teised, sealhulgas alaealiste abielude poolest esikohal olev Texas, on karmistanud oma seadusi.

Kuid veel 18 osariigis ei ole sätestatud mingit minimaalset iga. Nende hulgas on ka Idaho, kus on kõige rohkem lapsabielusid elaniku kohta. Seitse osariiki on valmis vaatama kõrvale eapiirist, kui tüdruk on rase. Ainult 13 osariigis peavad teismelised saama abieluks kohtuniku loa.

Reformi vastu on mõned konservatiivsed seadusandjad, kes ei taha, et riik sekkuks perekonnaasjadesse. Nende sõnul oleks uskumatu, et vanemad ei mõtleks otsuste tegemisel oma lapse heaolule.

Kentucky senaator Albert Robinson viitab, et tema enda naise ema abiellus 14-aastaselt. «Kui tulevase isa ja last ootava ema vanemad jõuavad omavahel kokkuleppele, on see palju parem, kui abordi tegemine,» selgitas ta oma vastuseisu.