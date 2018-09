Süüria sõjaväelennuväljal Damaskuse lähedal kostis plahvatusi

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmeil põhjustasid õhulöögid plahvatusi lennuväljal asuvas relvalaos. Erinevatele Süüria allikatele toetuv keskus lisas, et mõned haavatuist on kriitilises seisundis.

Süüria valitsusmeelne meedia süüdistas algselt plahvatustes samuti Iisraeli, kuid väitis hiljem anonüümsust palunud allikale viidates, et need põhjustas elektririke lähedalasuvas laskemoonalaos.

Süüria valitsus on varem süüdistanud sarnastes rünnakutes Iisraeli. Iisrael tunnistab harva seesuguseid rünnakuid, kuid on viimasel ajal võtnud sihikule arvatavaid Iraani sõjaväeposte Süürias.

Iraan ja selle Liibanoni liitlane Hizbollah on Süüria presidendi Bashar al-Assadi vägesid kodusõjas jõuliselt toetanud. Iisrael on öelnud, et ei kavatse sallida Iraani alalist sõjalist kohalolekut Süürias, eriti piiri lähedal.