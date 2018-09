Vahemerel on tänavu hukkunud või kadunuks jäänuid üle 1600 migrandi, teatas ÜRO pagulasamet.

Kuigi Euroopasse saabuvate migrantide arv on kahanenud, ei ole samavõrra langenud Vahemere surmajuhtumite arv, märkis UNHCR, lisades, et mere ületamine on muutunud senisest isegi ohtlikumaks.