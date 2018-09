Ariana Grandet katsunud USA vaimulik vabandas

Pastor Charles H. Ellis II juhtis Franklini matust ja tervitas Grandet kohmakalt lavale, kus viimane esitas laulu «"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman». Pildid hetkest, kui Grande lavale saabus, näitavad, kuidas Ellis hoiab Grande ümber kinni nii, et sõrmed suruvad vastu üht tema rinda.

Ellis lisas, et kallistas kõiki, kes reedese kaheksatunnise teenistuse käigus esinesid. «Kallistan kõiki mees- ja naisartiste,» ütles piiskop. «Viimane asi, mida soovisin oli tollelt päevalt tähelepanu eemale tõmmata. See pidi Aretha Franklini päev olema.»

Lisaks vabandas Ellis Grande ja hispaaniakeelse kogukonna ees, et tema nime üle nalja viskas, öeldes, et nime matusekavas nähes mõtles ta, et tegu on uue toiduga kiirtoidurestorani menüüs.