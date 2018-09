Kurikuulus USA sarimõrvar: deemon mu sees ajendas tapma

Intervjuu andis mõrvar kohalikule raadiojaamale 2005. aastal, veidi pärast seda, kui oli kuritegu tunnistanud. «Kuidas on võimalik, et minutaoline mees - kirikuliige, pereisa – teolised teod toime paneb?» märkis ta KAKE-TV reporterile. «Tahan, et Sedgwicki maakond, Ühendriigid ja kogu maailm teaksid, et olen sarimõrvar.»

Siis kirjeldas ta, mis teda tapma ajendas. «Kuigi see pole väga kristlaslik, arvan isiklikult, et see on deemon mu sees,» Sõnas Rader. «Ta sisenes minusse, kui olin veel noor ja see põhimõtteliselt kontrollis mind.»