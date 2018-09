Lõuna-Korea asub võitlema avalikesse tualettidesse peidetud kaameratega

Avalikes tualettides või proovikabiinides filmitud salavideod on Souli elanike hinnangul võtmas epideemia mõõtmeid. Politsei sõnul on aastatel 2012-2016 taolise filmimise ohvriks langenud enam kui 26 000 inimest, kuid paljudest juhtumitest pole nad teadlikudki.

Lõuna-Koreas müügil olevatele telefonidele on samuti kehtestatud reegel, et need peavad foto jäädvustamisel tegema valju häält. Sellega loodetakse salavideote tegijaid heidutada. Süüdlased oskavad salakaameraid aga peita ka näiliselt süütutesse esemetesse, nagu pastakad, kellad ja jalanõud.