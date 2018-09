NYT: FBI üritas oligarh Deripaskat informandiks värvata

FBI ja Ühendriikide justiitsministeerium üritasid 2014. ja 2016. aasta vahel edutult Deripaskat informandiks värvata. USA ametnikud andsid mõista, et võivad tal aidata saada Ühendriikide viisasid või isegi pakkuda lahendusi juriidilistele probleemidele.

Deripaska endiste ja praeguste abide sõnul tungis FBI ühel juhul ka Deripaska New Yorgi korterisse ja nõudis informatsiooni selle kohta, kas tema endine äripartner ja Trumpi kampaaniajuht Paul Manafort tegutses presidendikampaania ja Kremli vahelise lülina.

Kaks teadaolevat ametnikku, kes värbamistegevuses osalesid, olid justiitsministeeriumi töötaja Bruce G. Ohr, kes on hiljuti sattunud Trumpi rünnakute alla ning endine Briti spioon Christopher Steele, kes koostas toimiku Trumpi kampaania väidetavatest sidemetest Venemaaga.

Süstemaatiline püüd oligarhe värvata ei toonud siiski ilmselt mingit märkimisväärset edu. Allika sõnul teatas Deripaska USA uurijatele, et ei nõustu nende teooriatega Vene organiseeritud kuritegevuse ega Kremli valimistesse sekkumise osas.

Ohri ja Steele`i kontaktid on detailselt dokumenteeritud sel aastal justiitsministeeriumilt Kongressile antud kirjavahetuses. Paljastus, et Ohr ja Steele tegid koostööd, on andnud Trumpile järjekordselt põhjust rünnata eriuurija Robert Muelleri juurdlust.