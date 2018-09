Venemaal algas uus Putini tegemistele keskenduv saade

Putini tegemised on olnud uudistesaadete keskmes pikka aega, kuid selle saate formaat on tema jaoks midagi uut.

Saate algamisest pikalt ette ei teatatud ning selle taustal on Putini toetuse rekordiline langus pensionireformi kava tõttu.

«See on (riikliku telekanali) VGTRK, mitte Kremli projekt,» lausus Putini pressiesindaja Dmitri Peskov täna. «Meie jaoks on tähtis, et infot presidendi ja tema töögraafiku kohta näidatakse õigesti ja moonutamata.»