Enam kui 2,6 miljonit britti on hüljanud toetuse Brexitile

Kui need miljonid meelt muutnud britid hääletanuks 2016. aastal ELi jäämise poolt, olnuks tollase referendumi tulemus vastupidine.

Uuringu tulemus lisab tuld debatti, kas Suurbritannia peaks korraldama uue referendumi, et välja selgitada, ega riik pole Brexiti osas meelt muutnud. Independent käivitas ka oma kampaania, millega soovitakse uut referendumit. Kampaaniale on nüüdseks toetusallkirja andnud ligi kolmveerand miljonit inimest.

Poliitilise ühtsuse puudumine valitsuse moodustanud konservatiivide seas suurendab samuti brittide ebakindlust. Endine Suurbritannia välisminister Boris Johnson on asunud avalikult kritiseerima peaminister Theresa May Brexiti poliitikat, samas kui viimane üritab kindlustada, et EList väljutakse leppega.

ELi meelse kampaaniameeskonna Best for Britain tellitud uuringu viisid läbi Focaldata ekspertanalüütikud. See tugines kahel YouGov küsitlusel, millest võttis kokku osa enam kui 15 000 inimest.

Küsitlusest selgus lisaks, et 2,6 miljoni nüüd ELi liikmesust toetava briti kõrval on 970 000 enne Brexiti vastu olnut lahkumist pooldama asunud. Sellest hoolimata on ELi liikmesuse pooldajad võitnud 1,6 miljonit häält.