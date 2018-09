Botswanas avastati ligi 100 kihvadeta elevandikorjust

Õhuvaatluse läbi viinud heategevusorganisatsiooni Piirideta Elevandid (Elephants Without Borders) hinnangul on tegu salaküttide seni suurima tapatööga Aafrikas.

Botswanas elab maailma suurim elevantide populatsioon ning vaatluse läbi viinud teadlaste hinnangul tapeti kümned elevandid vaid nende kihvade pärast. Lisaks on viimase kolme kuu jooksul salaküttide ohvriks langenud ka viis valget ninasarvikut.

«Olen šokeeritud, täiesti hämmingus. Taoline elevantide küttimise mastaap on seni ulatuslikem kogu Aafrikas, ma pole kuskilt millegi taolise kohta lugenud ega kuulnud,» ütles Piirdeta Elevantide liige Mike Chase.

Botswana on tuntud oma konkreetse lähenemise poolest salaküttidesse ja seni oli elevantide kaotusi seal võrreldes teiste riikidega vähe ette tulnud. Lisaks tegutsevad seal salaküttide vastased relvastatud üksused.

130 000 elevandiga Botswanat on kirjeldatud kui loomade viimast varjupaika Aafrikas, sest elevandiluu salaküttimine pühib elevandikarju mujalt mandril.

Esimene märk, et see asjaolu on muutumas, saabus kahe aasta eest, mil BBC käis Chase’iga Namiibia piiri ääres, kust avastati rida kihvadeta elevandikorjuseid.