UKIP: Ärge enne Brexitit armeega liituge

Erakonna liider Gerard Batten võttis sõna pärast seda, kui nägi Bosnia ja Hertsegoviinas teenivate Briti sõdurite vormil Euroopa Liidu lippu. «Keegi ei tohiks liituda Briti armeega enne, kui me oleme Euroopa Liidust lahkunud ja see kõik on tagasi võetud,» ütles Batten.

Gerard Batten. FOTO: Joe Giddens / PA Wire/PA Images / Scanpix

«Meie sõdurid ei võitle enam kuninganna ja kodumaa eest, nad on võõrriikide käsutuses,» jätkas ta. «Meie esivanemad, Armada, Waterloo, Trafalgari, Passchendaele ja El-Alameini kangelased ei võidelnud selleks, et nende järeltulijad saaksid võõra lipu all teenida,» väitis Batten.

Liberaaldemokraatide liider Vince Cable nimetas Batteni sõnavõttu naeruväärseks: «Jumala eest, see on naeruväärne. Me oleksime sõja kaotanud, kui me oleks keeldunud oma liitlastega koos töötamast.»

Batten on aga veendunud, et alles peale Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, saab riik oma relvajõud üles ehitada nii, et esikohale asetataks oma riigi huvid. «Briti mehed ja naised peaksid hääletama oma jalgadega ja mitte relvajõududega liituma,» väitis ta.