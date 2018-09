Saksamaa vasakpopulistid esitlesid uut liikumist

«Liikumise eesmärk on seista vastu kantsler Angela Merkeli tsentristliku valitsuse neoliberaalsele poliitikale ning võidelda töökohtade ja pensionite, keskkonnakaitse ja tõelise demokraatia eest, mida ei valitse pangad, korporatsioonid ja lobistid». Selle veebilehel kuulutatakse: «Ükski poliitik, ükski erakond ei lahenda meie probleeme, kui me seda ise ei tee».

Kuna tegemist on liikumise, mitte ametliku erakonnaga, siis võib sellega liituda igaüks. Wagenknecht ütles eilsel pressikonverentsil, et mõne nädala eest käivitatud liikumisega on liitunud üle 100 000 inimese.