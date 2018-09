Hiina ja Aafrika juhid eitasid võlaprobleemi

Foorumi raames kohtus Hiina president Xi Jinping Aafrika riikide juhtidega ning selle jooksul anti 60 miljardi dollari ulatuses arenguabi lubadusi, sealhulgas taristuprojektide arendamiseks Aafrikas osana Hiina ülemaailmsest uue siiditee projektist.

«Kõik, mida me Hiinaga koos teeme, on täielikult kontrolli all, sealhulgas finants- ja võlaküsimused,» ütles Senegali president Macky Sall, kelle riik võtab järgmisel kolmel aastal üle Hiina-Aafrika koostööfoorumi kaasjuhi rolli.

«Me ei peaks laskma sellel kriitikal oma südametunnistust häirida,» lisas Sall kõneldes president Xi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi presidendi Cyril Ramaphosa kõrval.

Xi ütles omaltpoolt, et tippkohtumine avas Hiina ja Aafrika suhetes uue peatüki, samas kui Ramaphosa tõi kaasjuhi rolli Senegalile üle andes välja, et tähtis oli ka kokkulepe suurendada Aafrikas väärindatud kauba eksporti Hiinasse.

Tippkohtumise algul lubas Xi toetada järgmise kolme aasta jooksul taristuprojekte Aafrikas 60 miljardi dollariga, seejuures väitis ta, et sellel investeeringul ei ole poliitilisi lisatingimusi. Samuti ütles ta, et likvideerib osade vaesemate Aafrika riikide praeguse võla, kuid jättis täpsustamata milliste riikide.

60 miljardi dollari suurust investeeringut lubati ka möödunud Hiina-Aafrika koostööfoorumi tippkohtumisel 2015. aastal.

Hiina Aafrika erisaadik Xu Jingu ütles, et Peking on koostöös Aafrika riikidega vastutustundlik ja viib enne projektide toetamist läbi uuringud nende teostatavuse kohta. «Hiina ei ole Aafrika võlakoormat suurendanud,» ütles ta.

«Aafrika võlakoorma põhjused on keerukad ja need on kuhjunud pika aja vältel,» märkis ta, lisades, et osalt on selle taga ka tooraine ekspordi vähenemine, mis on langetanud riikide käivet.