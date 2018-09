KOHALIK VAADE. Balkani pingetele otsitakse lahendust piiriõgvendusest

Pooled Kosovo serblastest elavad riigi põhjaosas Serbia piiri ääres, peale selle on neil enklaave mitmel pool mujal. Kosovo vabariigi põhjaosa on tegutsenud paljuski riigiametitest sõltumatult, kuna serblased on keeldunud 2008. aastal välja kuulutatud Kosovo iseseisvust tunnustamast. Sealsete elanike seas olid kaua kasutusel Serbia dokumendid, registreerimisnumbrid, tervishoiu- ja koolisüsteem ning isegi Serbia elektritaristu.