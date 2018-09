USA endine senaator Jon Kyl täidab ajutiselt John McCaini koha senatis

"Arizonas ei ole kedagi teist sellise staatusega nagu Jon Kyl," ütles Ducey.

76-aastane Kyl lendab Washingtoni, et anda ametivanne vaid mõni päev enne seda, kui senat peaks hääletama Brett Kavanaugh määramise üle USA ülemkohtu kohtunikuks. Kavanaugh on president Donald Trumpi valik sellele kohale.

Ducey rõhutas, et Kyli määramine McCaini surma tõttu senatis tühjaks jäänud kohale ei ole poliitiline otsus, seda hoolimata asjaolust, et Kyl tegi viimastel kuudel Valge Majaga tihedalt tööd, et senat kinnitaks Kavanaugh ametisse.

Vabariiklastel on senatis vaid ühekohaline enamus.

"Nüüd saab senaator Kyl anda hääle Kavanaugh kinnitamiseks," sõnas Ducey.

18 aastat senaatorina töötanud Kyl rõhutas, et jääb senatisse ainult 2019. aasta jaanuarini. See tähendab, et Duceyl on võimalus nimetada uus ajutine senaator kuni selle koha täitmiseni 2020. aasta novembri vahevalimistega.

"Ma loodan, et senaator (Kyl) kaalub pikemat ametisolemist" kui aasta, sõnas Ducey.

John McCaini lesk Cindy ütles, et see on suur austusavaldus tema abikaasale, et nende lähedane sõber Kyl naaseb senatisse, et täita McCaini koht.