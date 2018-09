Kataloonia president kutsus näitama ühtsust iseseisvuspüüdlustes

Torra sõnul on ta valmis kõnelusteks Madridi keskvalitsusega Kataloonia tuleviku üle ja on vastu vägivallale, kuid nõustub ainult "vabadusega". Tegemist oli viitega lahkulöömisele Hispaaniast.

Kataloonia on oma iseseisvuspüüdlustes ristteel, sõnas Torra Barcelonas Kataloonia rahvusteatris peetud kõnes.

Kataloonia rahvuspäev, Diada, 11. septembril ning 1. oktoober, mil eelmisel aastal korraldati iseseisvusreferendum, on "tohutuks väljakutseks" iseseisvusliikumisele, mis püüab leida veojõudu pärast mitut õiguslikku tagasiööki, ütles Torra.

"Diadal on kaalul meie edu," rõhutas Kataloonia president, kutsudes inimesi tulema tänavatele, et näidata toetust lahkulöömisele ja süstida uut jõudu võitlusesse.