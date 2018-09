FBI leidis «Võlur Ozi» 13 aastat kadunud rubiinkingad

Kuulsad rubiinkingad, mis toodeti Judy Garlandile, kes mängis «Võlur Ozi» filmis Dorothyt, varastati Minneapolises asuvast Judy Garlandi muuseumist. Avastus paneb punkti aastatepikkusele intriigile ja skandaalile, mis kingade asukohta ümbritses.

FBI korraldas kingade kättesaamiseks Minneapolises salaoperatsiooni. Vihje said nad 2017. aastal, mil üks isik võttis ühendust kingad kindlustanud ettevõttega. Isik ütles, et tal on kingade asukohta kohta infot. Kindlustusfirmale sai kiiresti selgeks, et ta üritab nende omanikelt raha välja pressida ja nad võtsid ühendust politseiga.

«Võlur Ozi» filmist tuntud rubiinkingad. FOTO: Richard Tsong-Taatarii / AP

Juurdlust juhtinud eriagent Christopher Dudley sõnul oli nende esmaprioriteediks kingade turvaline kättesaamine. Tema sõnul tuvastati mitu kahtlusalust, kuid seni pole selge, kas nad on leidnud kõik kingade varguses ja varjamises osalenud.

Kingad laenas muuseumile 2005. aastal filmiesemete kollektsionäär Michael Shaw. Muuseum pakkus Shawle, et lukustab kingad igal õhtul seifi, kuid kollektsionäär lükkas pakkumise tagasi. Ta ei soovinud, et inimesed kingi igal õhtul katsuksid ja ringi tassiksid ning sõnas, et muuseumi turvasüsteem on piisav.

See aga oli viga. Ühel 2005. aasta hommikul avastasid muuseumi töötajad, et rubiinkingad on kadunud.